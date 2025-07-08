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В июне продажи авто в Беларуси впервые упали к прошлому году

  • 8.07.2025, 12:15
В июне продажи авто в Беларуси впервые упали к прошлому году

В БАА рассказали, почему.

За июнь официальные дилеры продали в Беларуси 3 841 новых легковых автомобилей, что на 13% меньше, чем в июне 2024 года. Падение продаж к прошлому году наблюдается на рынке в этом году впервые, отметил заместитель Председателя правления БАА, директор ООО «Лозанж» Андрей Ткачев.

По словам специалиста, стагнация на автомобильном рынке наблюдается в стране уже с апреля. Хотя за полгода продажи на рынке превысили аналогичный прошлогодний показатель на 21,3% (24 634 автомобиля), этот результат достигнут в основном за счет успешного I квартала.

С марта 2025 года существенно сократилось количество банков, предлагающих кредитование на покупку автомобилей — как новых, так и с пробегом. При этом в Беларуси начали действовать новые ограничения в сегменте лизинга для физических лиц, которые негативно сказались на уровне одобрения заявок потенциальных покупателей», — прокомментировали в БАА.

В ассоциации говорят, что пятерка лидеров на рынке остается неизменной с начала года, и на ее долю приходится почти 90% продаж всех новых автомобилей.

Кроме того, в стране продолжают расти продажи «зеленых» авто (в Беларуси туда включают электромобили и гибриды). В июне было продано 664 таких машины, а их доля в общих продажах превысила 17%.

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