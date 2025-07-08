Кавказское контрнаступление Али Керимли, «Европейская правда»

8.07.2025, 12:19

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Москва к такому повороту событий не была готова.

Россия стремится вернуть полный контроль над Южным Кавказом – и эта попытка может обернуться для нее полной потерей региона.

Продолжая разрушительную войну в Украине, Кремль все активнее обращает свой имперский взор на Южный Кавказ. Там все еще не погашены амбиции по восстановлению империи. Тем более Путин вновь поверил в то, что может не опасаться решительного ответа Запада.

Кремль обеспокоен тем, что за последние годы — когда все ресурсы и внимание России были сосредоточены на войне против Украины и конфронтации с Западом — страны Южного Кавказа существенно усилили свою независимость и начали выходить из российской орбиты.

Эта оценка касается всех трех стран региона, включая даже Грузию.

Азербайджан до недавнего времени считался самым близким союзником Кремля в регионе. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 февраля 2022 года подписал с Путиным декларацию о союзничестве.

Однако и Азербайджан за последние годы также значительно сократил зависимость от России.

Во-первых, Азербайджан сумел восстановить территориальную целостность, а кроме того – добиться вывода российских «миротворцев» со своей территории, что резко ограничило влияние Москвы.

Во-вторых, хотя официальный Баку не стремится к интеграции с Западом, стратегическое партнерство с Турцией — членом НАТО с одной из самых сильных армий в альянсе — вышло на новый уровень.

Сегодня Азербайджан и Турция являются военными союзниками. И эта ситуация не изменится: как азербайджанская оппозиция, так и подавляющее большинство общества поддерживают союз с Турцией.

Влияние и авторитет Турции в Азербайджане уже сейчас превосходят российские по всем направлениям. И это вызывает раздражение у Кремля.

Кроме того, обсуждение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией еще больше усилили тревогу Москвы, где все громче звучат голоса о «потере Южного Кавказа».

Поэтому нынешняя российская власть фактически объявила задачу возвращения Южного Кавказа в орбиту Кремля приоритетной.

В Грузии возможности Москвы ограничены. Сегодняшнее правительство «Грузинской мечты» — наиболее лояльная России администрация, на которую можно рассчитывать в существующих условиях. Москва оккупирует 20% грузинской территории и отказываться от этой оккупации не намерена.

Но даже в таких условиях в Грузии не может быть правительства, которое откровенно и открыто назовет Россию союзником.

Кремлю приходится довольствоваться тем, что нынешние власти Грузии проводят авторитарную политику, созвучную российской, и тормозит интеграцию страны в ЕС.

Именно поэтому основное направление имперских усилий Кремля этим летом сосредоточилось на Азербайджане и Армении.

Сначала в Армении была запущена попытка дестабилизации с целью свержения правительства Пашиняна. В антиправительственную кампанию были вовлечены Армянская апостольская церковь и российские армянские олигархи.

Пока правительство Пашиняна успешно отражает попытки пророссийских сил устроить государственный переворот. Но Москва не откажется от этих планов — они могут затянуться надолго.

В Азербайджане же Москва избрала иную тактику — жесткое давление, призванное принудить Баку к покорности.

Массовые аресты (более 50 человек) и жестокие убийства двух азербайджанцев в Екатеринбурге стали частью стратегии давления на азербайджанскую власть.

В Кремле прекрасно понимают, что в Азербайджане тяжелая социальная ситуация, а возвращение миллионов азербайджанцев из России может создать серьезную напряженность. Именно поэтому удар был нанесен по наиболее уязвимому месту.

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Путин рассчитывал, что угроза массовой депортации азербайджанцев из России заставит Алиева пойти на уступки.

Однако в Москве не учли, что ситуация изменилась. Азербайджан уже не боится ослабевшей в войне России так, как раньше.

Более того, сам официальный Баку стремится дистанцироваться от все более изолированной и дискредитированной на международной арене России. Неудачи Кремля в Сирии, неспособность защитить Иран или Асада, провал попыток смены власти в Армении и Молдове — все это не осталось незамеченным в Баку.

Алиев начинает осознавать, что быть союзником России может быть даже опаснее, чем быть ее противником. Поэтому ответом Баку на давление Кремля стали не уступки, а аресты российских граждан в Азербайджане.

Москва к такому повороту событий не была готова.

Целью была не реальная депортация всех азербайджанцев, а запугивание. Но план провалился — по крайней мере, на этом этапе.

В то же время видно, что обе стороны стараются не обострять конфликт до предела. И Москва, и Баку опасаются перехода к следующей стадии эскалации и ищут возможности для компромисса.

Аресты азербайджанцев в России еще продолжаются, но в целом обе стороны, похоже, не стремятся сжечь все мосты.

Мы, азербайджанская оппозиция, в частности ПНФА и Национальный совет демократических сил, рассматриваем имперские амбиции России как серьезную угрозу для нашей страны. Мы требуем денонсации декларации о союзничестве, подписанной Алиевым с Путиным 22 февраля 2022 года.

Страна, которая оккупировала территории Украины и Грузии, которая преследует людей по этническому признаку и стремится восстановить контроль над постсоветским пространством, не может быть официальным союзником Азербайджана.

Азербайджан должен осознанно дистанцироваться от России. После всего, что произошло, участие Азербайджана в таких структурах, как СНГ, которые служат инструментом российского влияния, больше недопустимо.

Однако дистанцирование от России должно сопровождаться активной интеграцией Азербайджана в Европейский Союз. Интеграция в семью свободных и независимых европейских народов — это жизненно важный интерес нашей нации.

Только сближение с Европой может усилить гарантии нашей государственной независимости, обеспечить устойчивое экономическое развитие и реальные гарантии прав и свобод человека в Азербайджане.

Власть не должна колебаться в выборе этого курса.

Еще один удар по имперской стратегии Кремля этим летом — это решение сразу двух народов Южного Кавказа, которые столетиями сталкивались друг с другом по воле Москвы, отказаться от войны.

Армяне и азербайджанцы больше не хотят ублажать Кремль кровью.

Обе нации понимают, что Россия не признает их подлинную независимость. Обе нации стоят на пороге подписания большого мирного соглашения — вопреки интересам Москвы.

Лидеры Азербайджана и Армении обязаны осознать свою историческую ответственность и незамедлительно подписать этот мир.

В свою очередь США, ЕС, Великобритания и Турция не должны оставаться сторонними наблюдателями в ситуации, когда Россия вновь пытается подчинить себе Южный Кавказ.

Защита суверенитета кавказских республик и их быстрая интеграция в евроатлантическое пространство должны стать второй по значимости задачей для демократического Запада — сразу после поддержки Украины.

Али Керимли, «Европейская правда»

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