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«Птахи Мадяра» уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град»

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  • 8.07.2025, 12:35
  • 1,112
«Птахи Мадяра» уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град»

Видеофакт.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди показал зрелищное уничтожение российской реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Соответствующие кадры он обнародовал на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

На них видно как после попадания обычного FPV-дрона 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиасистем в РСЗО противника происходит детонация боекомплекта, что приводит к взрыву, который расщепил вражескую технику и ее расчет.

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