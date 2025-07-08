Налоговики сделали заявление «на фоне напряженной ситуации» 2 8.07.2025, 12:34

2,272

Оно касается новых правил считывания маркировки в магазинах.

Торговые организации оказались не совсем готовы к 1 июля к работе в новых условиях с маркировкой товаров. На фоне напряженной ситуации правительство решило ввести послабления для бизнеса. Об этом рассказали во время семинара в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

Напомним, с 1 июля все субъекты торговли должны были перейти на использование кассового оборудования, которое соответствует новым требованиям, и обеспечить соблюдение требований законодательства при реализации маркированных товаров. В последнем случае речь идет о считывании кода маркировки либо унифицированного контрольного знака и ведение дифференцированного учета. В итоге практически все субъекты перешли на новое оборудование, но со вторым моментом появились проблемы.

По словам начальника управления электронных систем контроля Главного управления контроля реализации товаров и услуг Министерства по налогам и сборам Вячеслава Майковского, для некоторых товаров действительно пришлось считывать и штриховой код, и унифицированный контрольный знак на каждую единицу. В итоге по постановлению от 2 июля требования по считываю на кассах маркировки унифицированным контрольным знаком отменено. Теперь при продаже соков, напитков, консервов и других товаров можно считывать только штриховой код, если есть дифференцированный учет, а при его отсутствии и торговли только этими товарами в небольшом магазине — просто вводя сумму единицы товара.

Второй важный момент — как и раньше можно просто умножить упаковку условного кваса на количество бутылок.

Что касается товаров, которые маркируются средствами идентификации, требования сохранились. При их продаже нужно считывать код маркировки, обеспечивать дифференцированный учет и продавать этот товар поштучно. Перечень таких товаров короче, чем подлежащих маркировке унифицированными контрольными знаками, — в первую очередь это молочка, от йогуртов до сыров. Сюда же относятся обувь, шины, отдельные предметы одежды.

Вячеслав Майковский подчеркнул, что при реализации этих требований на кассе достаточно считать только код маркировки, то есть DataMatrix. Необходимости считывать штрих-кода нет, так как кассы извлекают всю нужную информацию из DataMatrix.

Кроме того, с 1 июля по 1 ноября будет работать тестовый режим для субъектов торговли. В этот период требования законодательства соблюдать нужно, но от них можно отступать в тех случаях, если по объективным причинам не смогли выполнить. В таком случае во время тестового периода магазины штрафовать не будут. Это касается ситуаций, когда маркировка отклеилась или не считывается, образовалась большая. Как пояснили в налоговой, тестовый период связан с тем, что дают возможность приспособиться к новым условиям, а также налоговая хочет получить обратную связь и услышать о проблемах.

Проблема «мне не удобно» — это не проблема. Проблема — когда маркировка не считывается или отклеивается средство идентификации, или еще какая-то история, которая мешает исполнению законодательства, — все это будет приниматься во внимание», — уточнил Майковский.

В дальнейшем для многих товаров предусмотрен поэтапный переход от маркировки унифицированными контрольными знаками до кодов идентификации. Вячеслав Майковский также отметил, что на четыре пачки йогурта или упаковку из шести бутылок воды логично нанести общую маркировку. Второй вопрос касается приемки товаров, чтобы считать один раз паллет таких товаров. По его словам, над этими вопросами также работают и уже направлены соответствующие предложение, в том числе для производителей и импортеров установить обязанность наносить средства идентификации, которые бы исключили необходимость считывания каждой единицы товаров. Он подчеркнул, что это будет небыстро, и на реализацию может потребоваться несколько месяцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com