Экс-замглавы Минобороны РФ Попову добавили обвинений 1 8.07.2025, 12:48

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Он находится под арестом с конца августа 2024 года.

Бывшему замглавы Минобороны РФ Павлу Попову предъявлены новые обвинения, сообщает «Коммерсантъ».

В рамках расследования дела о хищениях при развитии парка «Патриот» помимо мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК) ему вменяют служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), превышение полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Это следует из сообщения СКР о передаче в суд дел возможных сообщников экс-замглавы Минобороны — директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова.

По версии следствия, в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны, господа Шестеров и Ахмедов внесли ложные данные в документы по строительным работам в парке. В итоге они похитили у Минобороны более 25 млн руб.

Владимир Шестеров и Вячеслав Ахмедов полностью признали вину. Расследование дела в отношении Павла Попова продолжается, уточнили в СКР. Он находится под арестом с конца августа 2024 года.

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