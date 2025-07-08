Раскрыта неочевидная польза от употребления мойвы 1 8.07.2025, 12:48

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иллюстративное фото

Эта мелкая рыба иногда лучше красной.

Ученые ищут способы продлить жизнь человека уже не первый век. И теперь они показали интересный эффект там, где и не ожидали.

В Medical Xpress пишут, что последнее исследование показало приятный бонус от употребления в пищу мелкой рыбы.

Как показали предыдущие исследования, в целом употребление рыбы оказывает положительное влияние на организм человека. Особенно когда речь идет о риске смертности. Однако последние исследования были сосредоточены именно на мелкой рыбе. В журнале Public Health Nutrition опубликовали результаты, удивившие ученых.

Ведущий автор исследования доктор Чинацу Ксахари с самого детства питается исключительно мелкой рыбой, а теперь постоянно добавляет ее в рацион своих детей. Поэтому он вместе с доцентом Такаси Тамурой и профессором Кенджи Вакаи (Высшая медицинская школа Университета Нагои в Японии) сосредоточились на той пользе, которую дает употребление мелкой рыбы человеку.

Как правило, японцы вообще предпочитают именно мелкую рыбу, в частности, атлатическую мойву, небольшие сардины, японскую корюшку и т.д. Обычно ее употребляют в целом виде, то есть вместе с головой и костями. Именно они содержат больше витамина А и кальция.

В ходе исследования команда учёных решила изучить связь между риском ранней смерти и употреблением мелкой рыбы. В исследовании приняли участие более 80 тысяч участников от 35 до 69 лет из всех регионов Японии. То, как часто человек употребляет мелкую рыбу, оценивали с помощью опроса. Также в течение 9 лет учёные наблюдали за реципиентами. За это время они зафиксировали 2428 смерти, из которых около 60% были связаны с различными видами рака. Но самое интересное, что смертность от всех других причин и смертность от рака среди женщин, употреблявших мелкую рыбу постоянно, значительно снизилась.

Среди женщин, которые ели мелкую рыбу 1-3 раза в месяц, риск смерти снизился в 0,68 раза. Среди тех, кто употреблял этот продукт 1-2 раза в неделю, показатели составляли 0,72 раза, а среди тех, кто ел мелкую рыбу более 3 раз в неделю, риск смертности упал в 0,69 раза. Соответственно риск смерти от рака снизился в 0,72, 0,71 и 0,64 раза по сравнению с теми, кто мелкую рыбу не употреблял.

Конечно, ученые учли и другие факторы, способные повлиять на смертность (возраст, вредные привычки, потребление определенных питательных веществ, IMT, употребление некоторых продуктов). И все же было обнаружено, что у женщин, едящих мелкую рыбу довольно часто, риск умереть от рака или других причин в раннем возрасте значительно меньше. Вероятно, говорят ученые, включение мелкой рыбы, в частности мойвы, в свой ежедневный рацион может стать простым решением проблемы ранней смертности среди женщин.

Что касается риска смертности среди мужчин, то и здесь тенденция оставалась такой же, как и с женщинами, хотя и не столь статистически значимой. Как отметили авторы исследования, это все еще остается непонятным, однако считают, что такие результаты могли появиться из-за ограниченного числа принявших участие в эксперименте мужчин.

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