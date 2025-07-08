Германия заявила о лазерной атаке Китая на ее самолет 8.07.2025, 13:01

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Во время морской операции ЕС.

Германия заявила о лазерной атаке китайских военных против немецкого самолета, участвующего в морской операции ЕС ASPIDES.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии в X, пишет «Европейская правда».

8 июля в МИД Германии заявили, что вызывают на разговор посла Китая в связи с инцидентом с немецким самолетом, привлеченным к миссии Евросоюза ASPIDES.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, китайские силы применили против самолета лазер, когда он выполнял свои задачи в рамках миссии по противодействию боевикам-хуситам в Красном море.

«Создание угрозы для немецкого персонала и препятствование операции абсолютно неприемлемы», – отметили в МИД Германии.

Какие именно силы Китая находились в зоне деятельности операции, в сообщении не уточняется.

Миссия ASPIDES – военная миссия ЕС по поддержанию безопасности на море и защите свободного судоходства в акватории Красного моря, Персидского залива и Индийского океана.

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