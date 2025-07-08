Экс-начальство и главбух организовали схему по «выкачиванию» денег госпредприятия 8.07.2025, 13:13

За пять лет присвоили 230 тысяч рублей.

На одном из республиканских унитарных предприятий (РУП) пять лет работников заставляли отдавать начисленные им доплаты. Эту схему организовали бывшие руководители и главбух, сообщили в МВД.

Двое бывших гендиректоров 44 и 49 лет в сговоре с 47-летним главным бухгалтером в течение пяти лет необоснованно перечисляли деньги организации подчиненным. Выплаты делали по фиктивным договорам подряда и за «виртуальные» командировки, начисляли премии и другие доплаты.

Махинации раскрыли борцы с экономическими преступлениями из Железнодорожного РОВД Гомеля и областного УВД.

«Фигуранты забирали средства у работников и тратили на собственные нужды. Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК). Подельникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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