Экс-начальство и главбух организовали схему по «выкачиванию» денег госпредприятия
- 8.07.2025, 13:13
За пять лет присвоили 230 тысяч рублей.
На одном из республиканских унитарных предприятий (РУП) пять лет работников заставляли отдавать начисленные им доплаты. Эту схему организовали бывшие руководители и главбух, сообщили в МВД.
Двое бывших гендиректоров 44 и 49 лет в сговоре с 47-летним главным бухгалтером в течение пяти лет необоснованно перечисляли деньги организации подчиненным. Выплаты делали по фиктивным договорам подряда и за «виртуальные» командировки, начисляли премии и другие доплаты.
Махинации раскрыли борцы с экономическими преступлениями из Железнодорожного РОВД Гомеля и областного УВД.
«Фигуранты забирали средства у работников и тратили на собственные нужды. Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей», — сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК). Подельникам грозит до 12 лет лишения свободы.