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Экс-начальство и главбух организовали схему по «выкачиванию» денег госпредприятия

  • 8.07.2025, 13:13
Экс-начальство и главбух организовали схему по «выкачиванию» денег госпредприятия

За пять лет присвоили 230 тысяч рублей.

На одном из республиканских унитарных предприятий (РУП) пять лет работников заставляли отдавать начисленные им доплаты. Эту схему организовали бывшие руководители и главбух, сообщили в МВД.

Двое бывших гендиректоров 44 и 49 лет в сговоре с 47-летним главным бухгалтером в течение пяти лет необоснованно перечисляли деньги организации подчиненным. Выплаты делали по фиктивным договорам подряда и за «виртуальные» командировки, начисляли премии и другие доплаты.

Махинации раскрыли борцы с экономическими преступлениями из Железнодорожного РОВД Гомеля и областного УВД.

«Фигуранты забирали средства у работников и тратили на собственные нужды. Сумма ущерба превысила 230 тысяч рублей», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 4 ст. 210 УК). Подельникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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