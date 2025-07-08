Как эффективно общаться с ИИ: четыре совета от экспертов 8.07.2025, 13:30

Главное грамотно формулировать запрос.

С развитием систем вроде ChatGPT и Copilot, умение работать с искусственным интеллектом стало важным навыком. Компании ищут сотрудников, которые могут не просто использовать ИИ, а делать это осмысленно и результативно, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Ключ к успешному взаимодействию с ИИ — в грамотной формулировке запросов. Эксперты советуют использовать подход под названием CATS: context (контекст), angle (подход), task (задача) и style (стиль).

Контекст — это основа. Вместо общего «Как написать предложение?» лучше задать конкретную ситуацию: «Я директор некоммерческой организации, пишу заявку на грант для экологического образования в городских школах».

Подход определяет, с какой позиции ИИ должен отвечать. Например: «Представь себя строгим рецензентом и укажи слабые места» или «Ответь как доброжелательный наставник».

Задача должна быть четкой. Вместо «Помоги с презентацией» — «Предложи три способа сделать первый слайд интересным для владельцев малого бизнеса».

Стиль — формат и тон ответа. Укажите, нужен ли отчет, электронное письмо, краткий список или объяснение для подростков.

Кроме формулировки запроса важна и общая «инженерия контекста» — история чата, загруженные документы, примеры. И главное: не забывайте, что ИИ — инструмент, а не эксперт. Проверяйте факты, сохраняйте критическое мышление и используйте ИИ как помощника, а не замену собственного интеллекта.

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