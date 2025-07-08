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Atlantic Council: Пауза Пентагона в поставках оружия Украине дала обратный эффект

  • 8.07.2025, 13:33
Atlantic Council: Пауза Пентагона в поставках оружия Украине дала обратный эффект

Представители обеих партий требуют расследования произошедшего.

Решение администрации президент США Дональда Трампа приостановить поставки одобренного Конгрессом оружия Украине вызвало политический резонанс в Вашингтоне и недовольство союзников, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В список замороженного вооружения вошли ракеты-перехватчики Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16.

Инициатором решения стал замглавы Пентагона по политике Элбридж Колби, сославшийся на сокращение запасов вооружений США. Однако позже выяснилось, что этот шаг не был согласован ни с Госдепартаментом, ни с Белым домом. Согласно анализу Объединенного комитета начальников штабов, передача оружия Украине не угрожала боеготовности американской армии.

На фоне усиленных заявлений на саммите НАТО в Гааге о поддержке Украины и росте оборонных расходов, пауза выглядела как противоречие курсу.

Президент Трамп впервые прокомментировал ситуацию лишь после телефонного разговора с Путиным 3 июля, признав, что «не добился прогресса». Позже он заявил, что поставки оружия продолжаются, и подтвердил это в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля, пообещав помощь с противовоздушной обороной.

Реакция Конгресса также не заставила себя ждать — представители обеих партий требуют расследования произошедшего.

Эксперты отмечают, что попытка «сдерживающих» сил внутри администрации затормозить помощь Украине провалилась, однако они продолжают влиять на формирование политики. Вопрос о дальнейших поставках вооружений и санкциях против России остается открытым.

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