Atlantic Council: Пауза Пентагона в поставках оружия Украине дала обратный эффект 8.07.2025, 13:33

Представители обеих партий требуют расследования произошедшего.

Решение администрации президент США Дональда Трампа приостановить поставки одобренного Конгрессом оружия Украине вызвало политический резонанс в Вашингтоне и недовольство союзников, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

В список замороженного вооружения вошли ракеты-перехватчики Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16.

Инициатором решения стал замглавы Пентагона по политике Элбридж Колби, сославшийся на сокращение запасов вооружений США. Однако позже выяснилось, что этот шаг не был согласован ни с Госдепартаментом, ни с Белым домом. Согласно анализу Объединенного комитета начальников штабов, передача оружия Украине не угрожала боеготовности американской армии.

На фоне усиленных заявлений на саммите НАТО в Гааге о поддержке Украины и росте оборонных расходов, пауза выглядела как противоречие курсу.

Президент Трамп впервые прокомментировал ситуацию лишь после телефонного разговора с Путиным 3 июля, признав, что «не добился прогресса». Позже он заявил, что поставки оружия продолжаются, и подтвердил это в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 4 июля, пообещав помощь с противовоздушной обороной.

Реакция Конгресса также не заставила себя ждать — представители обеих партий требуют расследования произошедшего.

Эксперты отмечают, что попытка «сдерживающих» сил внутри администрации затормозить помощь Украине провалилась, однако они продолжают влиять на формирование политики. Вопрос о дальнейших поставках вооружений и санкциях против России остается открытым.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com