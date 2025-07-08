Белорусы спорят из-за цен на услугу, которая стала актуальной из-за новшеств властей 5 8.07.2025, 13:38

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иллюстративное фото

Они касаются владельцев домов и участков.

В Беларуси в этом году ввели изменения по благоустройству домов и земельных участков. К примеру, владельцам частного жилья нужно регулярно скашивать траву, когда она достигает высоты более 20 сантиметров. Если этого не делать, то можно получить штраф. А теперь накануне стало известно, что чиновники могут ввести единый день уборки, включая частный сектор. На этом фоне белорусы активно обсуждают в соцсетях стоимость такой услуги, как покос травы, пишет «Зеркало».

В Дзержинске и Фаниполе такая услуга стоит 10−12 рублей за сотку, если трава высотой до 20 сантиметров.

В некоторых случаях стоимость может быть выше. «Цена за сотку — 25 рублей», — указано в ролике в TikTok от предпринимателя, который оказывает такую услугу. Под ним автор уточнил, что цена на самом деле — 20−25 рублей. И это расценки на бурьян, то есть траву, которую не косили несколько лет.

В комментариях один из пользователей рассказал, что в Минской области «полно предложений» за 7−8 рублей за сотку.

В июне другая белоруска рассказала в TikTok, что она договорилась на покос травы на 2,5 сотки за 30 рублей. «Он в конце покоса говорит: «А давайте 50». В итоге было скошено за 40 рублей», — говорит она.

Она же рассказала в другом видео, что в мае отдала за аналогичную услугу 60 рублей. А в июне «пришел один человек и взял за две сотки 40 рублей». «Я посчитала, что это дороговато, поэтому на 18 соток наняла другого человека. Заплатила 200 рублей», — рассказала она.

Женщина призналась, что считает такие цены высокими и в будущем намерена искать варианты дешевле, чтобы за сотку брали не 10 рублей, а 5−7.

В комментариях люди поделились своим опытом и мнением о ценах:

«У нас расценки — 7−8 рублей за сотку, но бензин и леска — мои. Плюс кофе через каждый час».

«У себя кошу вокруг дома 2−3 сотки. Уходит чуть больше литра бензина. 3−4 рубля масло плюс 1,5 рубля на леску. Ну и смазка редуктора — 1 рубль. Около 3 рублей затрат на сотку, без учета износа и стоимости оборудования. Сюда же добавим 2 рубля бензина на дорогу до вас. Итого на огород 3 сотки мы имеем порядка 12−13 рублей затрат. Ради 2 рублей заработать точно не пришел бы. А, как правило, просят в основном такие участки косить. Вот и цена 10 рублей появилась. Но не забываем, что 12 рублей — это без учета стоимости оборудования и его амортизации».

«Купи триммер, купи леску, купи масло разбавлять бензин, купи смазку в редуктор плюс потаскай на своем горбу триммер и посмотри, дорого 10 рублей сотка или нет».

«Кобрин. От 6 рублей. И налоги плачу, так как работаю официально».

«10 рублей уже не первый год — на сегодняшний день этого уже мало, цену поднимать нужно».

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