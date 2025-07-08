Водительские права в Польше: сколько стоят обучение в автошколе, экзамены и медосмотр 8.07.2025, 13:50

Белорусам на заметку.

Получить водительские права в Польше становится все дороже. За последние два года обучение подорожало на 18,52%, а экзамены — на 12%.

MOST сравнил предложения автошкол для тех, кто хочет получить категорию B, в разных городах Польши.

Условия и стоимость обучения

Цены в автошколах разнятся в зависимости от города, формы обучения (на автомобиле с механической или автоматической коробкой передач), языка преподавания, а также длительности и формата курса.

По закону минимальная программа обучения включает:

- 30 академических часов теории (1 академический час — 45 минут)

- 30 часов практических занятий (1 час — 60 минут).

Обучение в Варшаве в среднем стоит 4000 злотых, а расширенные пакеты — с дополнительными часами практики и необязательными услугами — обойдутся в 4-5 тыс. злотых.

Самый дешевый базовый курс, который нам удалось найти среди столичных предложений, обойдется в 2990 злотых. Школа акцентирует внимание, что он подойдет тем, кто быстро учится и свободно чувствует себя за рулем. Остальным предлагают 40 часов практики за 4240 злотых или 50 — за 5390. Но это все равно дешевле, чем в других школах.

Один из самых дорогих вариантов — за 6200 злотых. Он рассчитан на тех, кто хочет пройти практику всего за 15 дней. Такой формат, вероятно, подойдет тем, кто спешит получить права во время отпуска или стремится закончить курс до переезда.

В таких крупных городах, как Вроцлав, Гданьск и Краков, средняя стоимость базового курса составляет 3500 злотых.

В Белостоке самый дешевый курс стоит 3000 злотых, а самый дорогой — 5490. В эту сумму входит специальная программа подготовки, выезд на экзаменационную площадку WORD, гибкий график занятий, сопровождение инструктора на экзамене, а также гарантия сдачи с первого раза — в противном случае автошкола обещает покрыть все расходы на последующие попытки.

Большинство школ предоставляет беспроцентную рассрочку на обучение. Как правило, от двух до пяти платежей, которые нужно внести до окончания курса.

За что придется доплатить, а на чем можно сэкономить?

В ряде школ обучение на механической и автоматической коробке передач стоит одинаково. Однако есть и такие, где за желание освоить «автомат» придется доплатить от 200 до 1000 злотых.

Ускоренные, индивидуальные курсы и курсы на английском языке в среднем обходятся на 600-1500 злотых дороже стандартного предложения.

При необходимости автошколы в Польше предлагают дополнительные практические занятия по вождению. В зависимости от города и конкретной школы стоимость одного часа варьируется от 100 до 200 злотых. Как правило, одно занятие длится минимум два часа.

Те, кто уверен в способности самостоятельно освоить теоретическую часть, могут оплатить только практику, однако экономия будет незначительной. Автошколы предлагают скидки от 50 до 300 злотых от первоначальной стоимости курса. Но стоит помнить, что для допуска к практическим занятиям требуется сдать теоретический экзамен в WORD.

Кто может рассчитывать на скидку?

Автошколы в разных городах Польши предлагают скидки от 100 до 300 злотых для учеников школ и студентов до 25 лет, а также для обладателей карты многодетной семьи (karta dużej rodziny).

Теоретический и практический экзамены

Теоретический экзамен в Варшаве, Вроцлаве и Гданьске обойдется в 55 злотых, в Кракове — в 50, а в Белостоке — в 56.

За практический экзамен придется заплатить:

222 злотых в Варшаве и во Вроцлаве,

230 злотых — в Гданьске,

200 злотых — в Кракове,

229 злотых — в Белостоке.

Для сравнения: в 2023 году стоимость экзаменов в Белостоке составляла 50 и 200 злотых, соответственно.

Выдача водительских прав

Выдача водительского удостоверения стоит 100 злотых.

При желании можно заказать водительское удостоверение международного образца. За это придется доплатить еще 35 злотых.

На что еще точно придется потратиться?

Первое, без чего не начать обучение, — медицинское освидетельствование. Оно необходимо для оформления профиля кандидата в водители (Profil Kandydata na Kierowcę). Стоимость справки устанавливается Министерством здравоохранения Польши и в 2025 году составляет 200 злотых.

Также понадобится фотография — не старше шести месяцев на момент получения прав. Стоимость фото — от 40 злотых.

Как правило, с началом обучения в автошколе всем курсантам предоставляют дидактические материалы — книгу с теорией и доступ к базе экзаменационных вопросов. Он действует три месяца с момента активации специального кода. После этого его можно продлить по следующим ценам:

7 день — 9,99 злотого,

30 дней — 14,99 злотого,

90 дней — 24,99 злотого.

Итого (минимум)

Медицинское обследование — 200 злотых

Фотография — 40 злотых

Курс — 3000 злотых

Теоретический экзамен — 50 злотых

Практический экзамен — 200 злотых

Выдача удостоверения — 100 злотых

Одно дополнительное занятие — 200 злотых

Продление доступа к экзаменационным материалам на 30 дней — 14,99 злотого

Итого минимальная стоимость, на которую стоит рассчитывать, — 3804,99 злотого.

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