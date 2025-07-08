закрыть
8 июля 2025, вторник, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Индонезии проснулся мощный вулкан Левотоби

  • 8.07.2025, 13:54
В Индонезии проснулся мощный вулкан Левотоби
иллюстративное фото

Села в округе накрыл «дождь» из пепла и горячего гравия.

Вторые сутки подряд в Индонезии продолжается мощное извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Он выбросил пепел на десятки километров.

Об этом сообщает The Independent.

Гигантские облака вулканического пепла и лавы накрывают села на юго-центральном востоке страны, заставляя людей спасаться от опасности.

По данным местных властей, извержение началось еще в понедельник в полдень - тогда столб пепла достиг 18 километров в высоту.

А уже вечером вулкан снова активизировался - взрыв выбросил лаву и новое облако пепла, которое поднялось на 13 километров.

Во вторник на рассвете активность продолжилась: еще один выброс достиг 4 километров в высоту.

Из-за стихии десятки сел оказались под толстым слоем пепла. Зеленые рисовые поля, дороги и дома покрыты удушающей серой пылью.

Жители были вынуждены надеть маски и покинуть свои дома - в соцсетях распространяются фото и видео, на которых видно, как люди убегают под дождем из пепла и горячего гравия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип