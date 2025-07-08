закрыть
8 июля 2025, вторник, 14:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Законно ли устанавливать видеонаблюдение за квартирантами?»

2
  • 8.07.2025, 13:57
«Законно ли устанавливать видеонаблюдение за квартирантами?»

Ответила адвокат.

«Я сдаю квартиру посуточно. Можно ли установить видеонаблюдение за теми, кто снимает жилье?» - спросил минчанин у «АиФ».

Нет, нельзя, если квартиранты не знают об этом и не давали согласия на съемку, говорит адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.

Видеонаблюдение за квартирантами без их ведома и согласия потенциально сопряжено с нарушением их личных неимущественных прав, в частности может быть нарушена тайна личной жизни. Поэтому видеонаблюдение в такой ситуации будет незаконным.

В случае получения такого согласия от квартирантов целесообразно это зафиксировать письменно. Однако согласие не будет препятствием для обращения квартирантов в правоохранительные органы, суд.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип