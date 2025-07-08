«Законно ли устанавливать видеонаблюдение за квартирантами?»2
- 8.07.2025, 13:57
Ответила адвокат.
«Я сдаю квартиру посуточно. Можно ли установить видеонаблюдение за теми, кто снимает жилье?» - спросил минчанин у «АиФ».
Нет, нельзя, если квартиранты не знают об этом и не давали согласия на съемку, говорит адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.
Видеонаблюдение за квартирантами без их ведома и согласия потенциально сопряжено с нарушением их личных неимущественных прав, в частности может быть нарушена тайна личной жизни. Поэтому видеонаблюдение в такой ситуации будет незаконным.
В случае получения такого согласия от квартирантов целесообразно это зафиксировать письменно. Однако согласие не будет препятствием для обращения квартирантов в правоохранительные органы, суд.