Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине ракеты для Patriot
- 8.07.2025, 14:02
В Axios раскрыли подробности.
Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.
Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Это меньше, чем было запланировано в поставке, которая была приостановлена. В то же время Трамп также пообещал Зеленскому помочь найти другие пути поставки.
Издание отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время разговора сообщил Трампу, что ФРГ готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.
В свою очередь, Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих батарей Patriot.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина работает с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним.