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Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине ракеты для Patriot

  • 8.07.2025, 14:02
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине ракеты для Patriot

В Axios раскрыли подробности.

Президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому прислать Украине 10 ракет для Patriot.

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Это меньше, чем было запланировано в поставке, которая была приостановлена. В то же время Трамп также пообещал Зеленскому помочь найти другие пути поставки.

Издание отметило, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время разговора сообщил Трампу, что ФРГ готова купить батареи Patriot у США и отправить их в Украину.

В свою очередь, Трамп предложил Германии продать Украине одну из своих батарей Patriot.

Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина работает с американской стороной для соответствующих решений по Patriot и ракетам к ним.

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