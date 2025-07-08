«Шесть бутылок молока»: жители Барановичского района пожаловались на сельский магазин 1 8.07.2025, 14:19

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В нем не потратишь деньги.

Семья белoрусов проводит лето в деревне Добрый Бор Барановичского района, а зимует в городе. Она обратилась через TikTok к местным властям с просьбой решить проблему с сельским магазином.

По словам пары, хотя магазин и работает, там почти ничего нет — полки пустые, не найти даже молока, сахара и мороженого. На ролик обратило внимание «Зеркало».

Что не так с сельским магазином?

По словам семейной пары, в теплое время года Добрый Бор заполняется людьми — многие приезжают на лето с детьми. Молодые люди отметили, что эта деревня — «идеальная для жизни», но есть проблема с местным магазином.

«Продавец, которая пришла недавно, — молодец, большая умничка. Она привела магазин в порядок. Она выбила, я так понимаю, у руководства райпо средства на ремонт. Там чисто, аккуратно, но пустые полки — нет молока, нет сахара, нет мороженого», — призналась белoруска.

Белoрусам приходится ездить за продуктами в другие деревни, ближайшая из которых находится в 5 км.

Особенно в селе озабочены отсутствием молочной продукции, а также достаточного места в холодильниках для нее. Видео пара записывала в воскресенье, а привоза молочной продукции ожидали только в среду после этого.

«Она [продавщица] заказывает шесть бутылок молока. Но только мы приезжаем и покупаем 2–3 бутылки», — говорят белoрусы. В комментариях под видео они уточнили, что «больше ей не дают заказывать». Скорее всего, это связано с тем, что в деревне зарегистрировано мало людей, в расчете на которых доставляется товар.

В одном из комментариев местные жители уточнили, что там живет сейчас больше 50 человек. В другом указали, что 30 человек летом живут там постоянно, «а приезжает раза в два больше». По информации на 2019 год, в деревне живут 65 человек.

Семья призвала райпо и райисполком обеспечить магазин необходимыми товарами и технически оборудовать его надлежащим образом — например, сделать проводку, чтобы могло работать несколько холодильников, а не один, как сейчас.

К слову, в 2023 году Лукашенко подписал указ №309 о поддержке потребительской кооперации, где, среди прочего, говорилось о закупке новой техники для торговли — в том числе для расширения сети автолавок в белoруcских деревнях в течение двух лет.

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