Киркорова унизили в России 8.07.2025, 14:16

В вокальных данных певца изначально сомневались.

Певец-путинист Филипп Киркоров, который обжег себе руку во время концерта и находился в больнице, пережил серьезное унижение в России, сообщает «Главред».

Как пишут российские СМИ, об унижении Киркорова рассказал российский артист Феликс Царикати.

Оказалось, что Киркорову в России много лет назад сказали, что он не умеет петь. По его словам, 16-летний Киркоров в 1983 году при поступлении в ГИТИС исполнил арию Фигаро, за что и получил уничижительный отзыв от экзаменационной группы.

«Тогда будущему королю поп-эстрады было 16 лет, как можно петь такое произведение в этом возрасте?! А я, 19-летний парень, уже будучи студентом института, понятно, что исполнил ее лучше. Педагог сказала Филиппу: «Вот научишься петь, как Феликс, тогда и приходи», — рассказал Царикати в своем интервью.

Сам Киркоров отмечал, что провалил экзамен из-за недостаточной вокальной подготовки.

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