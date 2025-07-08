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Повторно арестовали одного из основателей белорусскоязычного ЖЖ Ивана Морозова

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  • 8.07.2025, 14:32
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Повторно арестовали одного из основателей белорусскоязычного ЖЖ Ивана Морозова

Он освободился из колонии весной 2024-го.

Стало известно о повторном задержании блогера Ивана Морозова. Как сообщает Dissidentby.com, оно произошло в июне 2025 года.

Теперь Морозова обвиняют «в оскорблении» Лукашенко — статья 368 Уголовного кодекса. В зависимости от части статьи может достигать до пяти лет колонии.

Ивану Морозову 42 года. В 2000-е он вел блог в Livejournal под ником hondurazian. Юрист по образованию, Морозов работал в IT-сфере.

Блогер был арестован в январе 2023 года. Получил полтора года заключения за участие в протестах. Отбывал наказание в колонии в Шклове. Вышел на свободу 17 апреля 2024 года.

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