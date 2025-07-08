Повторно арестовали одного из основателей белорусскоязычного ЖЖ Ивана Морозова 1 8.07.2025, 14:32

1,200

Он освободился из колонии весной 2024-го.

Стало известно о повторном задержании блогера Ивана Морозова. Как сообщает Dissidentby.com, оно произошло в июне 2025 года.

Теперь Морозова обвиняют «в оскорблении» Лукашенко — статья 368 Уголовного кодекса. В зависимости от части статьи может достигать до пяти лет колонии.

Ивану Морозову 42 года. В 2000-е он вел блог в Livejournal под ником hondurazian. Юрист по образованию, Морозов работал в IT-сфере.

Блогер был арестован в январе 2023 года. Получил полтора года заключения за участие в протестах. Отбывал наказание в колонии в Шклове. Вышел на свободу 17 апреля 2024 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com