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Армия РФ отложила планы по захвату Сумской области из-за хитрого плана ВСУ

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  • 8.07.2025, 14:33
  • 2,988
Армия РФ отложила планы по захвату Сумской области из-за хитрого плана ВСУ

Силы обороны Украины удачно использовали момент.

Оккупационные войска страны-агрессора России не получают ожидаемого результата в результате атак на Сумском направлении. Об этом в эфире «24 канала» рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Силы обороны Украины смогли остановить продвижение оккупантов, удачно использовав момент, когда враг был в слабой позиции. В результате россияне несут немалые потери из-за успешных контрнаступательных действий ВСУ.

По состоянию на сейчас, как говорит Жмайло, локальная инициатива перехвачена Силами обороны Украины, а темпы продвижения превышают термы движения российских военных.

«Не могу сказать, что для Сумщины все закончено, но мы действительно пытаемся стабилизировать линию боевого соприкосновения. Планы россиян относительно Сум и выхода на возвышенности, южнее Юнаковки и Кондратовки, пока откладываются», - добавил он.

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