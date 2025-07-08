«Путин повел себя как придурок» 6 8.07.2025, 14:35

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Поступок главы Кремля разозлил Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп принял решение немедленно возобновить военные поставки Украине, включая противовоздушные ракеты для комплексов Patriot.

Знакомый с решением источник сказал, что «Путин повел себя как придурок» (Putin was a jerk).

Влиятельное американское издание Axios пишет, что этим шагом Трамп ответил на самый масштабный авиаудар России по Украине за все время своего президентства. Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в пятницу Трамп пообещал передать Киеву 10 ракет Patriot и помочь найти другие боеприпасы. По словам собеседника из его окружения, российский президент окончательно перешел грань.

Поворот в отношениях

Когда-то Дональд Трамп считался чуть ли не самым сдержанным западным лидером по отношению к Кремлю.

Он говорил своим доверенным лицам, что «это не его война», и долго избегал активного вмешательства, ограничиваясь осторожными заявлениями.

Но все изменилось после нового авиаудара России – сразу после телефонного контакта с Трампом. По данным Axios, этот циничный акт стал последней каплей и продемонстрировал, что Путин не намерен останавливаться.

Германия подключается

Отдельное давление на Белый дом оказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он позвонил Трампу и предложил передать Украине ракеты Patriot. Германия даже выразила готовность купить американские комплексы и совместно с Вашингтоном финансировать их поставку Киеву.

По словам источников, Трамп предложил Берлину альтернативу: передать одну из своих батарей и разделить стоимость сделки. Окончательного соглашения стороны пока не достигли, но обсуждения продолжаются.

«Это не моя война», которая становится его войной

До недавнего времени Трамп считал, что масштабная поддержка Украины может втянуть США в конфликт. Но после бомбардировки Ирана в июне и новых ударов Путина по украинским городам президент, по словам советников, понял: дальше отмалчиваться невозможно.

Сейчас Пентагон уже готовит поставки оружия. По информации Axios, первые партии ракет и боеприпасов могут отправиться в Украину в ближайшие недели. Военные поставки США Киеву были приостановлены в июне, когда Пентагон пересматривал запасы после атак по иранским объектам.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что Украина должна сама искать решение конфликта. Но действия Путина сделали свое: Белый дом решился на новый курс.

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