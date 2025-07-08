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В Витебской области продают остатки несостоявшегося замка

  • 8.07.2025, 14:34
  • 1,140
В Витебской области продают остатки несостоявшегося замка
Фото: hawat.by

Это место любят туристы.

Скромная деревенька Лесковичи в Шумилинском районе уже не первый год привлекает туристов. Здесь, в густой зелени на высоком холме возле озера прятались остатки уникальной усадьбы знаменитого рода Хлюдинских. Сегодня объект попал на торги и, возможно, обретет в ближайшее время нового хозяина, а вместе с ним — шанс на возрождение. «Онлайнер» рассказывает, что в какую стоимость оценили постройки и какую историю они хранят.

Аккуратно сложенные камень к камню стены с внешней стороны (внутри они кирпичные) будущей усадьбы возвели в Лесковичах в 1904 году под руководством Владислава Хлюдинского. Внешне остатки фамильного имения можно легко перепутать с недостроенным замком. Если верить информации из открытых источников, автором оригинального проекта стал известный английский архитектор Макей Хью Бейли Скотт.

По мнению историков, сам род Хлюдинских известен в мире с XV века, но семья поселилась в этих краях в конце XIX — начале XX века. Несмотря на то что она была зажиточной, жили Хлюдинские очень скромно. Они занимались сыроделием и по железной дороге экспортировали молочную продукцию в Европу. Говорят, это местечко связано с именем Целины Хлюдинской, которая была причислена к лику святых. Она возглавляла Орден милосердия, находясь в Европе, и создавала его отделы в разных странах. Во время различных войн она помогала раненым и лечила в госпитале людей.

Увы, Первая мировая война, а затем революция заметно потрепали постройку и не дали владельцам ее завершить. Сегодня от объекта с историей в Шумилинском районе остались три угловые башни из четырех, которые частично соединены стенами. Одна из построек усадьбы Хлюдинских сохранилась чуть лучше: в ней даже есть второй этаж с арочными окнами. Когда-то из них открывался потрясающий вид на озеро, но природа и время взяли свое.

Электронные торги по продаже усадьбы Хлюдинских запланированы на 7 августа. Подать заявку на участие в аукционе можно до 4 августа.

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