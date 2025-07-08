Белорус купил готовый бизнес и получил штраф 8.07.2025, 14:47

1,312

Почему так вышло?

Белорусский бизнесмен купил действующую фирму, которая была зарегистрирована индивидуальным предпринимателем в рамках так называемого «бесшовного перехода».

При покупке ее даже проверили на наличие долгов, но потом оказалось, что новому владельцу нужно заплатить почти 150 тыс. рублей штрафа.

Об этом странном кейсе рассказали в Управлении оперативных мероприятий ИМНС по городу Минску.

Оказалось, что ИП, который затем перешел в юрлицо, занимался оптовой торговлей и еще в 2022—2023 годах ввозил в Беларусь товары, подлежащие маркировке, с нарушением установленного порядка.

За это налоговая выставила ему штраф в размере 50% стоимости товаров, что в конкретном случае составило 149 405,15 рубля. Поскольку созданное им ООО было фактическим правопреемником, то и требования налоговиков перешли к нему, несмотря на наличие совсем другого собственника.

За административное правонарушение, совершенное индивидуальным предпринимателем, создавшим юридическое лицо в порядке, установленном законом для создания индивидуальным предпринимателем коммерческой организации, к административной ответственности привлекается созданное им юридическое лицо», — прокомментировали в налоговой.

Естественно, «без вины виноватый» новый собственник был в шоке. К счастью, в налоговом органе вникли в ситуацию и с учетом обстоятельств назначили юрлицу штраф в 200 раз ниже максимального — только 747, 03 рубля.

Тем не менее этот случай показывает, что стандартной проверки при покупке готового бизнеса недостаточно. Потому что он может тянуть за собой целый шлейф не только обычных долгов, но и налоговых требований к прежнему владельцу, разбираться с которыми придется уже новому собственнику.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com