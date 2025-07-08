Сможет ли ИИ заменить работников? 1 8.07.2025, 14:55

Все зависит от адаптивности.

Генеральный директор Amazon Энди Джесси заявил, что использование ИИ приведет к сокращению персонала. По данным ADP, в ИТ-сфере занятость сотрудников с опытом менее двух лет упала на 20–25% с 2023 года. Аналогичная тенденция наблюдается в службах поддержки. Это указывает на растущую уязвимость начинающих специалистов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако некоторые эксперты считают, что ИИ угрожает скорее опытным работникам. По словам операционного директора OpenAI Брэда Лайткапа, ИИ может подорвать позиции тех, кто привык к устоявшимся процессам. Исследования подтверждают, что ИИ позволяет выполнять сложные задачи без традиционного опыта — например, писать код без инженерного образования.

Компании уже используют ИИ для сокращения среднего звена. В Microsoft и других ИТ-компаниях увольнения часто затрагивают не новичков, а программистов и менеджеров со стажем. Причина — высокая зарплата и сопротивление новым технологиям.

Некоторые фирмы, включая стартапы, строят команды из молодых специалистов, эффективно работающих с ИИ, и минимального числа опытных наставников.

Таким образом, ИИ может одновременно угрожать и начинающим, и опытным кадрам. Все зависит от адаптивности: те, кто умеет использовать ИИ, становятся ценнее, независимо от стажа.

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