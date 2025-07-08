FT: Японский бизнес обвинил Токио в «ошибке» на переговорах с США 8.07.2025, 14:53

Новые тарифы коснулись Японии, Южной Кореи, Малайзии и Таиланда.

Ведущие представители японского бизнеса раскритиковали правительство за стратегические просчеты в торговых переговорах с США после введения президентом США Дональдом Трампом 25-процентных тарифов на японские товары, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Глава корпорации Suntory и председатель Японской ассоциации корпоративных директоров Такэси Ниинами заявил, что требование Токио о полном освобождении от пошлин стало «большой ошибкой». По его словам, японские переговорщики недооценили решимость Трампа и упустили возможность договориться хотя бы о 10-процентной ставке.

«Они думали, что время играет на стороне Японии. Это было заблуждение», — отметил Ниинами в интервью Financial Times.

Ниинами предупредил, что у Токио остается все меньше времени для достижения сделки до выборов в верхнюю палату парламента 20 июля, где правящая Либерально-демократическая партия премьер-министра Сигэру Исибы рискует потерять позиции.

Трамп объявил о новых тарифах, в том числе в отношении Южной Кореи, Малайзии и Таиланда. Они вступят в силу 1 августа. Японские переговоры с США зашли в тупик, несмотря на оптимистичные заявления сторон.

По словам аналитиков, отказ Токио уступить в вопросе импорта американского риса и автомобилей оказал негативное влияние. Эксперты считают, что Японии необходимо занять более прагматичную позицию, если она хочет достичь соглашения до августа.

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