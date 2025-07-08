«Каждое лето Марина мечтала поехать к морю или в горы» 2 8.07.2025, 14:58

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Как медсестра из Борисова отдыхает почти без денег.

Марине — немного за 30, она работает медсестрой в одной из поликлиник Борисова. Работа тяжелая, нужная, но зарплата оставляет желать лучшего. После оплаты арендной квартиры, коммунальных и покупки еды, денег на отдых и развлечения просто не остается, рассказывает ex-press.by.

Каждое лето Марина мечтала поехать к морю или в горы, или хотя бы в тур выходного дня куда-нибудь в соседнюю страну, но отпуск неизменно проходил дома. Раньше девушка листала ленты соцсетей, где знакомые выкладывали фото из Турции, Грузии и Черногории. Становилось грустно.

Однажды она подумала: «А что, если я просто придумаю, как отдохнуть бесплатно? Или почти бесплатно. В конце концов, отдых — это не только лежание на пляже с коктейлем». Так началась ее маленькая миссия — найти способы бесплатного или очень дешевого отдыха и рассказать о них таким же, как она.

1. Волонтерские программы

Несколько лет назад Марина нашла в сети инициативу, где можно было помогать в экологических лагерях (уборка леса, помощь в заповедниках) и в обмен жить и питаться за счет организаторов.

Так она провела неделю в Налибокской пуще — работала 4 часа в день, а потом гуляла, дышала хвоями, пила чай с другими волонтерами и ощущала, что отдыхает душой.

К сожалению, такие инициативы сейчас проводятся все реже, их место заняли субботники и благоустройство, но Марина мониторит экологические сайты, чтобы не пропустить предложения.

2. Обмен жильем через знакомых

Марина вспомнила о бывшей однокурснице из Витебска. Написала ей и предложила: «Давай я приеду к тебе на неделю, поживу, а потом ты ко мне — на ту же неделю».

Так она съездила в другой город, сменила обстановку, а расходы были минимальными — только на дорогу.

«Конечно, я привезла с собой какие-то продукты, подарки, — вспоминает Марина. — Мы неделю гуляли по музеям, любовались шикарными закатами, отдыхали на пляже. Теперь я понимаю, почему Витебск — это город художников».

Теперь Марина ждет в гости свою однокурсницу, уже составила список мест, которые хочет показать своей гостье. «Сама удивилась, сколько в Борисове всего интересного», — рассказывает девушка.

3. Пешие походы и ночлег под звездами

«Моя коллега приехала из Борисовского района, она хорошо знает здешние места, — рассказывает Марина. — Однажды она предложила мне побывать в заброшенной деревне».

Девушки взяли у коллеги старую палатку, термос, еду из дома. Потом сели на автобус, доехали до конечной остановки и дальше пошли пешком.

«Нашли деревню, в которой никто не живет, ночевали под звездами, жарили хлеб на костре, рассказывали друг другу истории. Это были незабываемые выходные», — вспоминает Марина.

4. Участие в конкурсах и розыгрышах

Марина подписалась на кучу страниц с конкурсами в Instagram и в прошлом году неожиданно для себя выиграла бесплатный тур на день: сплав по реке на байдарках.

«Это был настоящий глоток счастья, — рассказывает Марина. — Мне нужно было только собраться и приехать в назначенное место. А потом нас отвезли на реку и начался настоящий вихрь эмоций. К спорту и туризму я не имею никакого отношения, но с опытными байдарочниками у меня все получилось».

5. Курсы и лекции с выездом

Марина записалась на бесплатный семинар для медработников в Минске, который проходил два дня. Ей оплатили проезд и жилье, а свободное время она провела в столице, гуляя по городу и заглядывая в музеи с бесплатными входами.

Так, в Минске раз в месяц можно попасть в музеи бесплатно. Марина знала об этом, потому что подписана на группы в соцсетях, где публикуют анонсы бесплатных мероприятий и не только.

Даже модную стрижку у столичного мастера она делала бесплатно, но это уже другая история.

Пока же Марина продолжает изобретать новые способы отдохнуть бесплатно.

«Потому что отдых — это не всегда про деньги. Это про отдых от рутины. Про ощущение, что ты живешь, а не просто существуешь», — говорит она.

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