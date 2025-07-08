Некоторые выпускники смогут получить освобождение от ЦЭ
- 8.07.2025, 15:15
Новое правило 1 сентября вступит в силу.
В Беларуси некоторые одиннадцатиклассники могут быть освобождены от сдачи централизованного экзамена (ЦЭ) по медицинским показаниям, сообщает БелТА.
С 1 сентября в Беларуси вступит в силу новое правило: выпускники 11-х классов смогут быть освобождены от ЦЭ по медицинским показаниям. До сих пор такая возможность существовала только для девятиклассников, а среди одиннадцатиклассников — лишь для тех, кто обучается на дому.
Как сообщила заместительница министра образования Анжела Кудоярова, для освобождения потребуется заключение врачебно-консультационной комиссии (ВКК). Перечень заболеваний, при которых допускается не сдавать ЦЭ, утвердит Министерство здравоохранения.
Утверждается, что нововведение принято по обращениям родителей.