«Лукашенко опять лечит свои комплексы чужими руками» 5 8.07.2025, 15:25

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У диктатора обострился «зуд».

В Беларуси хотят ввести единый день уборки, чтобы «приучить» белорусов к порядку. Новая инициатива властей охватит не только госучреждения, но и частный сектор.

Почему режим Лукашенко снова возвращается к методам принуждения через «субботники», «чистые четверги» и «приучение к труду»? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Анатолием Котовым:

— Во-первых, субботники никто не отменял — они так или иначе будут проводиться. Скорее всего, причина одна: это очередной какой-то «зуд». Это ведь не инициатива местной администрации — это личная идея Лукашенко. Очередной раз его что-то зацепило: где-то, по его мнению, не убрано, некрасиво. Соответственно, за определенные участки теперь несут ответственность не коммунальные службы (которые, похоже, практически не функционируют), а сами граждане.

Причина в том, что в Беларуси отсутствует в классическом смысле частная собственность на землю и недвижимость. В западных, цивилизованных странах, где есть четкое разграничение прав собственности, человек знает, что его — это его. И не нужно никого заставлять декретами и указами заботиться о собственности: люди добровольно убираются, красят, приводят в порядок — потому что знают, что это их. Это нормально.

Но если речь идет о коммунальной или общей собственности, отношение другое: раз это не мое — пусть государство и заботится. Судя по всему, коммунальные службы, которые должны следить за чистотой, тоже переживают кризис. Это неудивительно: это не самая престижная и не самая оплачиваемая работа. В стране и так дефицит кадров на более привлекательные и востребованные позиции. Дворниками работать никто особо не хочет.

Лукашенко сегодня пытается бороться с той ситуацией, которую сам же и создал своей моделью управления. Вместо того чтобы дать людям возможность быть полноправными собственниками и уже потом требовать от них хотя бы моральной ответственности за свое имущество, он заставляет их обслуживать государственную собственность — ту, за которую должны отвечать государственные же службы. Но они не справляются.

Это очередная попытка решить проблему, созданную самим же режимом. Но фактически это создает новую проблему: людям неинтересен принудительный бесплатный труд. Это вызывает раздражение, напряжение и нежелание выполнять абсурдные поручения. К сожалению, мы живем в системе, где каждая «гениальная идея», пришедшая в голову правителю, тут же бездумно воплощается.

Мы раньше смеялись над историями про Туркменистан: то белая машина, то черная, то стрижка такая, то другая. А теперь сами пришли к тому же. Трава — не выше 40 см, все должно быть убрано. Если не убрано — штраф. Штрафы вводить проще, контролеров хватает.

— Что говорит о состоянии режима тот факт, что он вынужден прибегать к таким мелочным формам контроля над гражданами?

— Здесь можно найти несколько объяснений происходящему. Первое — это просто то, что называется дурью: пришла в голову «гениальная» мысль, и все тут же побежали ее воплощать. Это самое простое и, пожалуй, самое логичное объяснение.

Если копнуть глубже — в психологию построения диктатур, — то одним из приемов подавления воли является постоянная загрузка населения бессмысленной, рутинной работой. Такие действия не приносят никакого результата, но главное — чтобы их выполняли все. Можно маршировать строем, можно десять раз мести одну и ту же улицу — суть не в эффективности, а в тотальном контроле и управляемости общества.

Если никто не сопротивляется этим, казалось бы, безобидным практикам, вроде подметания улицы — значит, не будет сопротивления и в более серьезных вещах. Это классика: как управлять обществом через мелкое принуждение.

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