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В Кремле занервничали из-за решения Трампа возобновить поставки оружия Украине

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  • 8.07.2025, 15:28
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В Кремле занервничали из-за решения Трампа возобновить поставки оружия Украине

Песков нашел еще одного «виновного».

В Кремле считают, что решение Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине таким, что не будет способствовать попыткам мирного урегулирования.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Кремль понял, что поставки оружия Украине продолжаются.

«Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями», - сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль считает действия Трампа такими, что «не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию».

Песков считает, что европейцы выбрали линию, направленную на «продолжение боевых действий».

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