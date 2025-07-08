В Кремле занервничали из-за решения Трампа возобновить поставки оружия Украине 6 8.07.2025, 15:28

3,460

Песков нашел еще одного «виновного».

В Кремле считают, что решение Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине таким, что не будет способствовать попыткам мирного урегулирования.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Кремль понял, что поставки оружия Украине продолжаются.

«Очевидно, что и европейцы принимают активное участие в том, чтобы накачивать Украину вооружениями», - сказал Песков.

Также он заявил, что Кремль считает действия Трампа такими, что «не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию».

Песков считает, что европейцы выбрали линию, направленную на «продолжение боевых действий».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com