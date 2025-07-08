Белоруска заплатила 37 000 рублей за авто, а получила только фото 8.07.2025, 16:02

Жительница Солигорска попалась на крючок мошенников.

Жительница Солигорска попалась на крючок мошенников: заплатила за электрический кроссовер из Китая «под ключ» в Минске, а в итоге осталась без денег и без машины.

— В обмен на 37 374 белорусских рубля жертве подобрали привлекательный вариант, прислали подробный фотоотчет по автомобилю и даже заключили договор. На этом сервис и окончился — автомобиль горожанке ждать не стоит, — констатирует телеграм-канал «Милиция Минщины».

В Солигорском РОВД напомнили, что жертвой мошенников можно стать не только при продаже и приобретении товара через интернет, но и на виртуальных «авторынках». Схема работает так: в интернете размещается объявление о продаже автомобиля или мотоцикла с привлекательной ценой и у обратившихся выманивается предоплата на карту. Предлоги могут быть разные.

— Общение чаще всего происходит через мессенджер, злоумышленники могут высылать фото паспортов и даже фото граждан, выдаваемых за себя, с паспортами — высланным фото верить нельзя, — предупреждает милиция. — Любые «авансы» и «предоплаты» в сети интернет — крайне рискованное занятие: шанс быть обманутым чрезвычайно велик. Заниженная или очень выгодная цена часто бывает лишь наживкой.

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