закрыть
8 июля 2025, вторник, 16:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска заплатила 37 000 рублей за авто, а получила только фото

  • 8.07.2025, 16:02
Белоруска заплатила 37 000 рублей за авто, а получила только фото

Жительница Солигорска попалась на крючок мошенников.

Жительница Солигорска попалась на крючок мошенников: заплатила за электрический кроссовер из Китая «под ключ» в Минске, а в итоге осталась без денег и без машины.

— В обмен на 37 374 белорусских рубля жертве подобрали привлекательный вариант, прислали подробный фотоотчет по автомобилю и даже заключили договор. На этом сервис и окончился — автомобиль горожанке ждать не стоит, — констатирует телеграм-канал «Милиция Минщины».

В Солигорском РОВД напомнили, что жертвой мошенников можно стать не только при продаже и приобретении товара через интернет, но и на виртуальных «авторынках». Схема работает так: в интернете размещается объявление о продаже автомобиля или мотоцикла с привлекательной ценой и у обратившихся выманивается предоплата на карту. Предлоги могут быть разные.

— Общение чаще всего происходит через мессенджер, злоумышленники могут высылать фото паспортов и даже фото граждан, выдаваемых за себя, с паспортами — высланным фото верить нельзя, — предупреждает милиция. — Любые «авансы» и «предоплаты» в сети интернет — крайне рискованное занятие: шанс быть обманутым чрезвычайно велик. Заниженная или очень выгодная цена часто бывает лишь наживкой.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип