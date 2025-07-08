«С коровами не получается, Лукашенко переходит на разведение коз» 9 8.07.2025, 16:12

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О новом провале диктатора.

Лукашенко посетил племенной завод по выращиванию коз под Могилевом. И тут же выступил с очередной «плодотворной» дебютной идеей, пишет «Салідарнасць».

Услышав от чиновников и профильных специалистов о том, что «на племенных козочек есть хороший спрос не только в Беларуси, но и в Узбекистане и России», Лукашенко потребовал «быстрее разворачиваться»:

— А почему не заниматься этим, почему не интенсифицировать процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть. (…) Должно быть удвоение, пока есть спрос. Вот они, живые деньги.

Чиновникам озвучили конкретный срок удвоения — к середине 2026 года.

— Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок, — распорядился правитель. И попутно выдал секрет, как сделать продукцию козоводства популярной у белорусов:

— Отличное молоко. И деткам это очень важно. Питание — это прежде всего психология. Надо влезть человеку в голову с этим сыром. И доказать ему, что это очень полезно.

Идея заработать денег, пока есть спрос, с подачи Лукашенко реализуется далеко не в первый раз. Так, в свое время в Беларуси значительно расширили производство сахара, попытавшись разбогатеть на временном дефиците этого продукта в России.

Аналогичная история была с реконструкцией цементных заводов, стоивших бюджету огромных затрат, и с производством бумаги и целлюлозы.

Во всех этих случаях сиюминутное желание воспользоваться моментом обернулось полным провалом и многолетними убытками. В истории с козами радует то, что удар по бюджету будет куда более скромным, учитывая масштаб сектора.

По официальным данным, в стране во всех категориях хозяйств содержится 48 тысяч голов коз, из которых на государственные сельхозорганизации припадает всего 5%.

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