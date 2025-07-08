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Глава НАТО сделал новое заявление о РФ

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  • 8.07.2025, 16:26
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Глава НАТО сделал новое заявление о РФ
Марк Рютте

Россия может помочь Китаю.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия может атаковать одну из стран Альянса, чтобы отвлечь Европу и помочь Китаю начать вторжение на Тайвань.

Такое мнение он выразил в интервью The New York Times во время саммита НАТО в Брюсселе, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Рютте, в случае нападения Китая на Тайвань, председатель КНР Си Цзиньпин может обратиться к Путину с просьбой начать военные действия в Европе, чтобы ослабить западную реакцию.

«Если Си Цзиньпин решит атаковать Тайвань, он сначала позвонит своему младшему партнеру — Владимиру Владимировичу Путину в Москве — и скажет: «Я начинаю, отвлеки Европу», — отметил Рютте.

Он добавил, что такой сценарий «наиболее вероятен» и его необходимо предотвратить.

Китай считает Тайвань отколовшейся провинцией и не исключает силового варианта «воссоединения». Большинство жителей острова предпочитают сохранять статус-кво де-факто независимости.

Рютте подчеркнул, что сдерживание агрессии возможно только при двух условиях: военной мощи НАТО и тесном сотрудничестве с Индо-Тихоокеанским регионом. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп активно продвигает идею объединения усилий с этим регионом.

Глава НАТО похвалил американских политиков Марко Рубио и Пита Хегсета за участие в формировании «сильной внешнеполитической команды» при Трампе, несмотря на споры вокруг его роли в ближневосточном конфликте.

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