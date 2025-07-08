ЕС дал окончательное согласие на переход Болгарии на евро 8.07.2025, 16:44

В январе Болгария станет 21-й страной, использующей евро в качестве нацвалюты.

Болгария сможет перейти на единую европейскую валюту в январе 2026 года. Во вторник, 8 июля, министры финансов стран ЕС подписали в Брюсселе необходимые правовые акты. Тем самым Евросоюз дал окончательное согласие на принятие Болгарии в еврозону, и она станет 21-й страной в зоне единой валюты.

С 1 января Болгария заменит национальную валюту лев на евро. Обменный курс установлен на уровне 1,95583 лева за 1 евро.

Процесс вступления Болгарии в еврозону

В начале июня согласие на принятие Болгарии в еврозону дала Европейская комиссия. Страна выполнила необходимые критерии и «займет свое законное место в формировании ключевых решений еврозоны», заявило брюссельское ведомство. Европейский центральный банк (ЕЦБ) также счел болгарскую экономику достаточным образом подготовленной к переходу на евро. Правительство в Софии приняло колоссальные усилия по проведению необходимых реформ, пояснил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. В середине июня рекомендовали Болгарию к вступлению в сообщество стран евро главы государств и правительств Еврогруппы.

Болгария стремилась к введению евро еще несколько лет назад, но не смогла это сделать из-за высокой инфляции, поскольку одним из критериев для вступления в еврозону является «устойчивая стабильность цен». В 2024 году показатель инфляции в Болгарии составил 2,7 процента, что немногим ниже требуемого показателя. Болгарский лев с 2020 года привязан к евро через механизм обменного курса.

Планы перехода на евро осуществляются в Болгарии на фоне массовых протестов. Пророссийские и националистические силы, выступающие против вступления в еврозону, призвали к новым акциям протеста 8 июля. С начала 2025 года Болгария является также полноправным членом Шенгенской зоны.

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