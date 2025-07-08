Раскрыт секрет благополучия Швеции 8.07.2025, 17:15

Все дело в «koloniträdgårdar».

В Швеции особой популярностью пользуются так называемые «koloniträdgårdar» — садовые участки в черте города, которые позволяют жителям наслаждаться природой, выращивать овощи и общаться с единомышленниками. В Стокгольме их насчитывается более 7000, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Такие сады появились в начале XX века как часть социального движения, направленного на улучшение условий жизни рабочего класса. Небольшие участки — в среднем около 90 квадратных метров — стали доступной альтернативой отдыху за городом.

Сады приносят заметную пользу здоровью. Исследования показывают, что регулярное пребывание на природе способствует снижению уровня тревожности, улучшает сон и помогает справляться с одиночеством, особенно в пожилом возрасте. Кроме того, работа в саду повышает физическую активность.

Садовые ассоциации также выполняют важную социальную функцию: они объединяют людей с похожими интересами, способствуют формированию дружеских связей и укреплению чувства общности.

Спрос на участки растет, особенно среди молодежи, что приводит к росту цен. В некоторых районах садовые домики продаются за сумму, превышающую 1 миллион шведских крон (около $105 000). Однако в Стокгольме цены регулируются, чтобы сохранить доступность.

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