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FT: Крупнейший порт Европы готовится к возможной войне с Россией

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  • 8.07.2025, 17:23
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FT: Крупнейший порт Европы готовится к возможной войне с Россией

Такого не бывало со времен Холодной войны.

Порт Роттердам, крупнейший в Европе, начал подготовку к возможному военному конфликту с Россией. Руководство порта зарезервировало причалы для приема кораблей с военными грузами НАТО и разрабатывает планы по перенаправлению коммерческого трафика в случае кризиса, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Гендиректор порта сообщил, что идет активная координация с соседним портом Антверпена. При необходимости они готовы перераспределить объемы грузов, включая поставки военной техники из Великобритании, США и Канады.

«Мы все больше сотрудничаем, а не конкурируем. Порт должен быть готов к приему больших объемов военных грузов», — отметил он.

Эти меры становятся частью общеевропейской подготовки к возможной войне. ЕС планирует инвестировать до 800 миллиардов евро в перевооружение, чтобы снизить зависимость от внешних поставщиков и сдержать российскую агрессию. Нидерланды заявили о росте оборонных расходов до 5% ВВП. В мае Министерство обороны Нидерландов поручило порту Роттердам зарезервировать постоянную места и технику для нужд военных операций НАТО.

На терминале будет проводиться до пяти военных погрузок в год. Также запланированы учения. Это первый случай с времен Холодной войны, когда порт получит постоянную военную инфраструктуру.

Порты Роттердама и Антверпена также сотрудничают по вопросам стратегической устойчивости ЕС. Руководство призывает создать запасы критически важных ресурсов — меди, лития, графита и медикаментов — по аналогии с обязательным 90-дневным запасом нефти.

Евросоюз в ближайшее время представит стратегию по созданию резервов ключевых материалов и медикаментов.

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