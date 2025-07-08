«У бюджета лопнула последняя скрепа» 8.07.2025, 17:42

В России начали падать реальные сборы НДС.

Вслед за обвальным падением доходов от нефти и газа российский бюджет получил новую головную боль.

Сборы НДС — ключевого для федеральной казны налога, который зашит в стоимость всех товаров и услуг в стране и обеспечивает правительству каждый третий рубль налоговой выручки, — по итогам первого полугодия 2025 года сократились в реальном выражении, следует из данных Минфина РФ, пишет The Moscow Times.

За январь–июнь казна собрала 6,999 трлн рублей НДС против 6,521 трлн годом ранее. И хотя поступления увеличились номинально (на 7,3%), этот прирост оказался ниже инфляции (9,4%). В реальном выражении, таким образом, сборы НДС просели на 2,1%.

Динамика НДС — это косвенный индикатор экономической активности, и она демонстрирует охлаждение экономики, отмечает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка. По данным Росстата, к маю темпы роста российского ВВП замедлились более чем втрое — до 1,2% с 4,1% за прошлый год; промышленный рост затормозился в 2,5 раза (до 1,8%), розничный товарооборот вчетверо (1,8%).

Согласно закону о бюджете, всего за год Минфин должен собрать 15,456 трлн рублей НДС, и за первую половину года выполнил только 45% плана. Почти на месяц отстают от графика и другие несырьевые доходы — за полгода план по ним выполнен лишь 43%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По данным Минфина, к концу июня казна получила 12,85 трлн рублей ненефтегазовых налогов — на 12,7% больше, чем годом ранее. При этом доходы от нефти и газа обвалились на 16,9% — до 4,735 трлн рублей. Как итог: общие поступления в бюджет практически не изменились по сравнению с прошлым годом — 17,585 трлн рублей против 17,097 трлн.

Расходы при этом подскочили на 20,2%, до 21,278 трлн рублей. В результате за шесть месяцев в бюджете образовалась «дыра» размером 3,694 трлн рублей — в 6 раз больше, чем за тот же период год назад.

Под угрозой оказался также план Минфина по налогу на прибыль, отмечает завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. После его повышения бюджет рассчитывал собрать 4 трлн рублей — вдвое больше, чем в прошлом году. Но прибыли в экономике начинают падать — по итогам января-апреля они оказались на 1,4% ниже прошлогодних.

Чтобы уложиться в план по дефициту бюджета (3,8 трлн рублей), правительству нужно сократить расходы на 7% во втором полугодии, и это крайне маловероятно, пишут аналитики MMI. Скорее всего, расходы продолжат расти, согласны MMI, Райффайзенбанк и Орлова из Альфа-банка.

По оценкам Орловой, Минфин потратит за год 45 трлн рублей вместо заложенных в бюджет 42 трлн. А дефицит бюджета может превысить 8 трлн рублей, или 3,6% ВВП, оценивают в MMI. Чтобы свести концы с концами, правительство может пойти на новые разовые налоговые сборы, не исключает Орлова.

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