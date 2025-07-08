В России рухнуло производство водки 2 8.07.2025, 18:19

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Всему виной — подорожание.

В январе — июне российские компании сократили выпуск алкогольных напитков без учета пива, сидра, пуаре и медовухи, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Общий объем уменьшился на 16,1%, до 79,3 млн декалитров (дал) год к году. Производство водки снизилось на 10,9%, до 31,38 млн дал, коньяка — на 17%, до 3,45 млн дал.

Президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский связал тенденцию с повышением на 17% минимальных розничных цен на крепкий алкоголь в начале года. С 1 января 0,5 литра водки можно продавать по стоимости, начинающейся с 349 рублей, а коньяка — с 651 рубля (в 2024 году было 299 рублей и 556 рублей). Тогда же власти повысили акциз на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию с 643 до 740 рублей.

Производство напитков крепостью выше 9% сократилось на 9,5%, до 46,83 млн дал, ликеро-водочных изделий — на 0,5%, до 8 млн дал, а ликерных вин — на 9,6%, до 644,9 тыс. дал. Увеличился только выпуск виноградных и игристых вин. В первом случае на 12,4%, до 17,66 млн дал, во втором — на 18,5%, до 7,2 млн дал.

При этом наибольшее падение — на 91,6% — показала слабоалкогольная продукция (до 725,4 тыс. дал). За ней идут плодовые спиртные (минус 84,7%, до 769,2 тыс. дал) и виноградосодержащие напитки (минус 60,5%, до 11,4 тыс. дал, со спиртом и минус 73,2%, до 48,7 тыс. дал, без него). Однако это связано с их переводом в другие категории, в том числе в пивные.

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