Купи козу 3 8.07.2025, 18:37

1,042

О новом увлечении Лукашенко.

Лукашенко потребовал до 1 сентября ликвидировать бурелом: «убрать бревна, выделяющиеся на опушке леса», чтобы не допустить потерь ценной древесины. Проблему он увидел в ходе рабочей поездки в Могилевскую область. А еще он увидел возможности для многострадальной экономики региона. Это разведение коз, пишет planbmedia.io.

Валежник для народа

«Это что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили, — возмутился Лукашенко. — Чтобы к 1 сентября по стране не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса».

А чтобы древесина не сгнила, Лукашенко поручал в том числе передавать поваленный лес населению.

Кроме древесины он погрузился в проблемы выращивания племенных коз. И даже получил в подарок двух козочек.

Продай козу

В 2021 году в Беларуси начали работу по созданию племенного завода. Для этого в Беларусь были завезены 350 козочек и 20 козлов зааненской и альпийской пород. Цель проекта — импортозамещение племенной продукции коз, а также экспорт нового вида племпродукции. Уже были продажи в Узбекистан, есть заявки из России.

Причем Лукашенко потребовал быстрее разворачиваться.

«А почему не заниматься этим, почему не интенсифицировать процесс? Тут хорошее дело, перспективное, спрос есть», — подчеркнул он.

И поголовье Лукашенко требует наращивать поскорее. «Должно быть удвоение (к середине 2026 года) пока есть спрос. Вот они, живые деньги», — сказал он.

«Надо идти по максимуму. Если есть момент заработать деньги, надо зарабатывать, занимать рынок», — потребовал Лукашенко. Он подчеркнул, что это касается не только козоводства, но и других направлений в сельском хозяйстве. «Мы наплевательски относимся к сельскому хозяйству — упиваемся, что у нас всего хватает и почти на 7 млрд долларов мы продаем. А движения дальше нет. Вот как здесь, — сказал он. — Дело так дальше не пойдет, что мы ни шатко ни валко работаем».

Впрочем, с разведением коз проблемы проявились уже в ключевом кадровом вопросе. На Могилевском госплемпредприятии пока нет гендиректора, после того как предыдущий руководитель перешел на пост председателя Горецкого райисполкома.

Лукашенко продегустировал козье молоко и сыры из него. «Отличное молоко. И деткам это очень важно, — сказал он. — Питание — это прежде всего психология. Надо влезть человеку в голову с этим сыром. И доказать ему, что это очень полезно».

А как же овцеводство?

Разведение коз — не первая попытка Лукашенко заработать на не самых традиционных отраслях. Весной 2012 года он потребовал в сжатые сроки подготовить план развития овцеводства.

Тогда посчитали: для полной загрузки предприятий легкой промышленности требуется примерно 5 тысяч тонн шерсти. Для этого необходимо 1,5 миллиона овец. Но в Минсельхозпроде заявили, что промышленного овцеводства в стране практически нет.

Газета «Беларусь сегодня» писала, что в конце 80-х годов прошлого века в Беларуси было 400 тысяч овец, в основном мы занимались шерстью. Но после развала Союза у овцеводческих хозяйств возникла проблема с ее реализацией. Поэтому в начале 90-х поголовье уменьшилось в 8 раз.

Как развивалась отрасль после поручения президента в 2012 году? Была разработана Республиканская программа развития овцеводства на 2013—2015 годы. Ее цель — довести количество овец до 100 тысяч, получать в год 260 тонн шерсти и 1,5 тысячи тонн мяса в живом весе.

За 2013—2017 годы из-за рубежа завезено около 3 тысяч голов различных пород. Для разведения овец создано 14 племенных хозяйств. К концу 2015-го в Беларуси насчитывалось только 84 тысячи голов и лишь по итогам 2017 года удалось выйти на заданные 100 тысяч. В 2018-м году поголовье упало до 87 тысяч. К началу 2026 года поголовье овец вновь планируют увеличить — до 170 тысяч.

В 2019-м году газета «Беларусь сегодня» констатировала: «Во-первых, шерсти в Беларуси производится не просто мало, а мизер. Во-вторых, у нас преобладают мясные породы овец, их шерсть грубая и не всегда подходит для предприятий легкой промышленности, которые ориентируются на потребности рынка». Выход собеседники издания видят в создании отечественной породы овец, которая была бы приспособлена к нашему климату и имела высококачественную шерсть. Но это задача на десятилетие.

А вдруг козы выстрелят?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com