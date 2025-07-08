Малгожата Госевска: Никаких уступок Лукашенко
- 8.07.2025, 19:01
Санкции будут сняты, если диктатор освободит всех политзаключенных.
Главa делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска выступила с сильной речью в Европарламенте. Она призвала Брюссель не ослаблять давления на Лукашенко. Сайт Charter97.org приводит выступление Малгожаты Госевской:
— Лукашенко отпустил 30 заложников. Не «узников» — заложников, которых жестоко пытали, истощили психически и физически. Их внешний вид говорит сам за себя. Посмотрите на лицо Сергея Тихановского — это не лицо человека, обретшего свободу. Это свидетельство преступления.
Но режим не останавливается. В 2025 году — у нас уже более 1700 задержаний. Сотни новых заложников. Псевдосуды работают каждый день, как в случае с Викторией Кульшой — пятый приговор, катастрофическое состояние здоровья, бессрочное содержание под стражей. Это не правосудие. Это — система террора.
Помилования — это циничная игра режима. Это дымовая завеса. Лукашенко слабеет, санкции работают. Именно поэтому нельзя их сейчас ослаблять! Их нужно усилить — ударить точнее и глубже.
ЕС должен говорить единым голосом: никаких уступок. Никаких иллюзий. Приостановка санкций возможна только в одном случае — полное, немедленное освобождение всех политических заключённых, аннулирование всех политических дел, ноль новых репрессий.
Каждый шаг назад — это разрешение на преступление.
Жыве Беларусь!