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Малгожата Госевска: Никаких уступок Лукашенко

  • 8.07.2025, 19:01
Малгожата Госевска: Никаких уступок Лукашенко
Малгожата Госевска

Санкции будут сняты, если диктатор освободит всех политзаключенных.

Главa делегации Европарламента по связям с Беларусью, евродепутат от Польши Малгожата Госевска выступила с сильной речью в Европарламенте. Она призвала Брюссель не ослаблять давления на Лукашенко. Сайт Charter97.org приводит выступление Малгожаты Госевской:

— Лукашенко отпустил 30 заложников. Не «узников» — заложников, которых жестоко пытали, истощили психически и физически. Их внешний вид говорит сам за себя. Посмотрите на лицо Сергея Тихановского — это не лицо человека, обретшего свободу. Это свидетельство преступления.

Но режим не останавливается. В 2025 году — у нас уже более 1700 задержаний. Сотни новых заложников. Псевдосуды работают каждый день, как в случае с Викторией Кульшой — пятый приговор, катастрофическое состояние здоровья, бессрочное содержание под стражей. Это не правосудие. Это — система террора.

Помилования — это циничная игра режима. Это дымовая завеса. Лукашенко слабеет, санкции работают. Именно поэтому нельзя их сейчас ослаблять! Их нужно усилить — ударить точнее и глубже.

ЕС должен говорить единым голосом: никаких уступок. Никаких иллюзий. Приостановка санкций возможна только в одном случае — полное, немедленное освобождение всех политических заключённых, аннулирование всех политических дел, ноль новых репрессий.

Каждый шаг назад — это разрешение на преступление.

Жыве Беларусь!

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