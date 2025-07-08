закрыть
8 июля 2025, вторник, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко вышла в полуфинал «Уимблдона»

1
  • 8.07.2025, 19:19
Арина Соболенко вышла в полуфинал «Уимблдона»
Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка повторила несколько рекордов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыграв Лауру Зигемунд на «Уимблдоне», выиграла 12 из своих 13 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

По этому показателю Соболенко в Открытой эре уступает только Крис Эверт, которая выиграла все 13 своих первых четвертьфиналов на ТБШ.

Помимо белоруски, по 12 таких побед из возможных 13 одержали немка Штеффи Граф, американка Моника Селеш, швейцарка Мартина Хингис, бельгийка Жюстин Энен.

По итогам «Уимблдона» Соболенко уже точно станет второй в истории теннисисткой, которая набрала больше 12000 рейтинговых очков.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив
Местечко на нарах найдется
Местечко на нарах найдется Ирина Халип