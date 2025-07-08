Арина Соболенко вышла в полуфинал «Уимблдона» 1 8.07.2025, 19:19

Фото: Getty Images

Белорусская теннисистка повторила несколько рекордов.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыграв Лауру Зигемунд на «Уимблдоне», выиграла 12 из своих 13 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема».

По этому показателю Соболенко в Открытой эре уступает только Крис Эверт, которая выиграла все 13 своих первых четвертьфиналов на ТБШ.

Помимо белоруски, по 12 таких побед из возможных 13 одержали немка Штеффи Граф, американка Моника Селеш, швейцарка Мартина Хингис, бельгийка Жюстин Энен.

По итогам «Уимблдона» Соболенко уже точно станет второй в истории теннисисткой, которая набрала больше 12000 рейтинговых очков.

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