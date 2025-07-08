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Агрофрустрация Лукашенко

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 8.07.2025, 19:38
  • 4,426
Агрофрустрация Лукашенко

Отсутствие денег и реакции в Кремле очень сильно нервируют диктатора.

Лукашенко фрустрирует. В его исполнении это выглядит, как агрофрустрация – поездка к козочкам, которые становятся в моменте новым «вундерваффе».

Внешний контур, несмотря на предпринятую эквилибристику, не готов к серьезным шагам. Полноценные переговоры с США – за горизонтом. Общие интересы на перспективу не просматриваются. Сохранение некоторой автономии – это максимум того, почему администрация Дональда Трампа готова мириться с существованием агрохунты. Такая позиция не гарантирует выживания в долгосрочной перспективе.

Россия после бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины стоит перед перспективой введения более жестких санкций со стороны США и Европы. При этом Европа готова ввести более серьезные ограничения, чем те, которые заблокировали недавно Словакия и Венгрия. Это автоматически ударит по Лукашенко собрату. Дешевая нефть – не благо, а удар по экономике. Россия не сможет в прежнем объеме покупать продукцию хунты и контрабас, который через нее идет.

Одновременно Путин также прекрасно понимает, что заигрывания Лукашенко с Западом ни к чему не приведут. Так, ритуальные танцы. И там нет даже особого раздражения, просто нет времени реагировать, а также ресурсов на поддержку возрастающих аппетитов союзничка.

Отсутствие денег и реакции в Кремле Лукашенко очень сильно нервируют. Нет хуже ощущения, чем то, что ты никому не нужен.

Telegram-канал «Ник и Майк»

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