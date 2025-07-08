Агрофрустрация Лукашенко

Агрофрустрация Лукашенко3
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 8.07.2025, 19:38
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Отсутствие денег и реакции в Кремле очень сильно нервируют диктатора.
Лукашенко фрустрирует. В его исполнении это выглядит, как агрофрустрация – поездка к козочкам, которые становятся в моменте новым «вундерваффе».
Внешний контур, несмотря на предпринятую эквилибристику, не готов к серьезным шагам. Полноценные переговоры с США – за горизонтом. Общие интересы на перспективу не просматриваются. Сохранение некоторой автономии – это максимум того, почему администрация Дональда Трампа готова мириться с существованием агрохунты. Такая позиция не гарантирует выживания в долгосрочной перспективе.
Россия после бомбардировок гражданской инфраструктуры Украины стоит перед перспективой введения более жестких санкций со стороны США и Европы. При этом Европа готова ввести более серьезные ограничения, чем те, которые заблокировали недавно Словакия и Венгрия. Это автоматически ударит по Лукашенко собрату. Дешевая нефть – не благо, а удар по экономике. Россия не сможет в прежнем объеме покупать продукцию хунты и контрабас, который через нее идет.
Одновременно Путин также прекрасно понимает, что заигрывания Лукашенко с Западом ни к чему не приведут. Так, ритуальные танцы. И там нет даже особого раздражения, просто нет времени реагировать, а также ресурсов на поддержку возрастающих аппетитов союзничка.
Отсутствие денег и реакции в Кремле Лукашенко очень сильно нервируют. Нет хуже ощущения, чем то, что ты никому не нужен.
Telegram-канал «Ник и Майк»