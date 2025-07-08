Трамп: Путин несет много бреда про Украину 5 8.07.2025, 19:50

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Президент США пообещал устроить россиянам «сюрприз».

Президент США Дональд Трамп заявил, что «недоволен» российским диктатором Владимиром Путиным и сказал, что потери в рамках войны, развязанной РФ против Украины на данный момент составляют «7 тысяч человек еженедельно».

Соответствующее заявление Трамп сделал 8 июля в беседе с журналистами, пишет The Guardian.

«Я не доволен Путиным. Я могу сказать вам это прямо сейчас, потому что он убивает много людей, и многие из них — его солдаты, в основном его солдаты и их солдаты. И сейчас это число достигает 7000 в неделю. Путин несет много бреда про Украину», — сказал Трамп.

При этом, когда журналисты спросили его о возможных действиях в адрес Путина, президент Трамп отказался подробно отвечать.

«Я не буду вам рассказывать, мы хотим сделать небольшой сюрприз», — сказал он.

Затем президент Трамп заявил, что «они [украинцы — ред.] сражаются очень храбро», но не преминул при этом отметить, что США поставили Украине «невероятное оружие» и «лучшее оборудование, которое когда-либо производилось».

«Эта война, вероятно, длилась бы три-четыре дня, но у них [украинцев — ред.] было преимущество в виде невероятного оружия», — подытожил президент США.

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