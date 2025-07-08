Режим отправил охранять границу с Украиной детей 2 8.07.2025, 20:05

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Театр абсурда.

В деревне Глыбоцкое, которая находится в километре от границы с Украиной, действует отряд пограничников «Беларусь», рассказали в эфире СТВ. Он необычен тем, что в него входят школьники, приехавшие на лето к родственникам.

Кадры, которые показали госСМИ, выглядят комично.

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