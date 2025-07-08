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Война будет продолжаться, пока Путин у власти

  • Гарри Каспаров
  • 8.07.2025, 20:17
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Гарри Каспаров

Война стала единственным смыслом существования России.

Война в той или иной форме – пусть и, возможно, не столь масштабной – будет продолжаться, пока Путин остается у власти. Экономика переведена на военные рельсы, пропаганда полностью милитаризована. Война стала единственным смыслом существования путинской России, проникла во все поры российского общества.

Но даже если представить, что война будет остановлена – возникает вопрос: куда девать армию? Демобилизация – крайне серьезный и опасный процесс. Даже в США в 1946 году после Второй мировой с этим были трудности. Мы помним 90-е в России: «афганское братство» и уровень криминала, который создали эти группы. Но это – капля в море по сравнению с тем, что может произойти теперь.

Уровень криминализации и морального разложения сегодня принципиально иной. В 90-е годы в обществе еще сохранялись какие-то нормы – сейчас уже нет. Возвращение 1,5 млн солдат, треть которых находится в травмированном или невменяемом состоянии, создаст неконтролируемую ситуацию по всей стране. Именно поэтому никаких реальных сценариев прекращения войны не существует – Путин будет ее продолжать.

Гарри Каспаров (Telegram)

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