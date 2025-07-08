Осудили брата Игоря Лосика

Осудили брата Игоря Лосика3
- 8.07.2025, 20:38
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Он пересылал фото военной техники проекту блогера Мотолько.
25-летнего Никиту Лосика, брата политзаключенного Игоря Лосика, приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химию») по ст. 361-4 УК РБ («Содействие экстремистской деятельности»), сообщает правозащитный центр «Весна».
Никита Лосик, вероятно, был задержан в апреле 2025 года за якобы пересылку нескольких фотографий перемещения российской военной техники через Оршу в 2022 году мониторинговому проекту блогера Антона Мотолько — «Беларускаму гаюну».
Силовики получили доступ к проекту «Беларускi гаюн» в феврале 2025 года. После этого началась череда задержаний белорусов, отправлявших фото проекту Мотолько.