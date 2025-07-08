В Венгрии предложили заменить российскую нефть 8.07.2025, 20:44

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В Будапеште рассматривают вариант поставок через Одессу.

Венгрия будет готова отказаться от российской нефти, если ей найдется эффективная альтернатива. Крупнейшая нефтяная компания страны Mol в качестве таковой видит реанимацию трубопровода из Одессы, по которому она могла бы получать сырье, доставляемое танкерами в украинский порт.

Компанию не смущает, что сейчас Одесса подвергается российским обстрелам, а значительные участки Черного моря заминированы. Выгнав Черноморский флот РФ и договорившись с западными страховщиками, Украина наладила морской торговый маршрут. И в Mol рассматривают нефтепровод, идущий из Одессы в город Броды Львовской области, лучшим вариантом диверсификации поставок, пишет Bloomberg.

«Одесский трубопровод даст доступ ко всем видам альтернативной нефти благодаря морскому сообщению, – объяснил агентству Сабольч Паль Сабо, старший вице-президент Mol по управлению цепочками поставок. – Он послужит обеспечению безопасности поставок в регионе, ЕС и Украине».

По словам Сабо, компания хочет получить доступ к нефтепроводу, чтобы получать морские грузы от мировых производителей. Нефть будет поставляться в Броды неподалеку от украинско-польской границы, где украинский нефтепровод соединяется с южной веткой «Дружбы», по которой Венгрия пока продолжает получать российскую нефть. Вводя на нее эмбарго, Евросоюз сделал исключение для Венгрии и Словакии, поскольку эти страны не имеют доступа к альтернативным поставкам. Но к концу 2027 года ЕС намерен полностью отказаться от покупок российских энергоресурсов.

Нефтепровод «Одесса – Броды» Украина строила в 1996–2002 годах, рассчитывая поставлять каспийскую и казахстанскую нефть на НПЗ Восточной и Центральной Европы, а также в Северную Европу через порт Гданьска. Но после его ввода в эксплуатацию она не получила ожидавшихся с Каспия объемов, в том числе потому, что Азербайджан стал качать нефть по трубопроводу «Баку – Джейхан». В середине 2000-х трубопровод работал в реверсном режиме, поставляя российскую нефть из «Дружбы» в Одессу для последующего экспорта морем.

Сейчас нефтепровод не эксплуатируется. Mol хочет, чтобы в его возрождении, которое потребует значительных инвестиций, приняли участие ЕС и другие заинтересованные страны – в частности, Сербия, для которой, по мнению Mol, этот маршрут также станет альтернативой российской нефти (Венгрия и Сербия сейчас строят соединительный трубопровод). Если ЕС хочет отказаться от надежного маршрута поставок (т. е. российского), «он должен сыграть свою роль в создании настоящей альтернативы», настаивает Сабо.

Сейчас Mol модернизирует свои мощности, чтобы иметь возможность перерабатывать нероссийскую нефть, что, по ее оценкам, обойдется примерно в $500 млн.

Реализация такого плана потребует «политической акробатики» от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет Bloomberg: он призывал ЕС сократить поддержку Украины, обещая заблокировать ее вступление в союз, и предлагал отменить санкции против России, с которой заключил ряд энергетических сделок.

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