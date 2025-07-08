Отмолчаться не получится
- Сергей Таран
- 8.07.2025, 21:13
Трамп перешел внутренний Рубикон.
Трамп будет давать Украине больше оружия. Как мы и прогнозировали, после фиаско переговорного тренда с Россией Трамп вынужден будет менять свои подходы к войне и отмолчаться не получится.
Итак, Трамп наконец-то заговорил о возобновлении поставок оружия. Конечно, когда речь идет о Трампе, лучше дождаться конкретики, а потом уже делать окончательные выводы, но специальное заявление Пентагона об отправке в Украину дополнительного вооружения свидетельствует, что Трамп свой внутренний Рубикон все-таки перешел.
Решиться Трампу изменить свою позицию помогли:
Благоприятное для Украины общественное мнение в США.
Лобби классических республиканцев, всегда говоривших о разговоре с Россией с позиции силы.
Необходимость продемонстрировать миру, что Трамп может применять силовые аргументы не только против Ирана.
Не последнюю роль сыграли и журналисты, мучившие Трампа неудобными вопросами о его любви к Путину.
Окончательного понимания, что будет с отношением Трампа к российско-украинской войне, еще нет. Но думаю, что акцент будет делаться на очередную попытку дипломатии к осени, когда завершится летняя наступательная кампания России, а США продемонстрируют на деле, что не покинут Украину наедине с Путиным.
Сергей Таран, Фейсбук