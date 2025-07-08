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Отмолчаться не получится

  • Сергей Таран
  • 8.07.2025, 21:13
Отмолчаться не получится

Трамп перешел внутренний Рубикон.

Трамп будет давать Украине больше оружия. Как мы и прогнозировали, после фиаско переговорного тренда с Россией Трамп вынужден будет менять свои подходы к войне и отмолчаться не получится.

Итак, Трамп наконец-то заговорил о возобновлении поставок оружия. Конечно, когда речь идет о Трампе, лучше дождаться конкретики, а потом уже делать окончательные выводы, но специальное заявление Пентагона об отправке в Украину дополнительного вооружения свидетельствует, что Трамп свой внутренний Рубикон все-таки перешел.

Решиться Трампу изменить свою позицию помогли:

Благоприятное для Украины общественное мнение в США.

Лобби классических республиканцев, всегда говоривших о разговоре с Россией с позиции силы.

Необходимость продемонстрировать миру, что Трамп может применять силовые аргументы не только против Ирана.

Не последнюю роль сыграли и журналисты, мучившие Трампа неудобными вопросами о его любви к Путину.

Окончательного понимания, что будет с отношением Трампа к российско-украинской войне, еще нет. Но думаю, что акцент будет делаться на очередную попытку дипломатии к осени, когда завершится летняя наступательная кампания России, а США продемонстрируют на деле, что не покинут Украину наедине с Путиным.

Сергей Таран, Фейсбук

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