Самая дорогая квартира продана в Минске за $400 тысяч
- 8.07.2025, 21:24
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Она находится в «Доме Чижа».
В Минске самая дорогая квартира продана за 400 тысяч долларов, сообщает площадка недвижимости realt.by.
Так, в июне 2025-го самой дорогой проданной квартирой в белорусской столице стала квартира в районе Троицкого предместья в так называемом «Доме Чижа».
Сообщается, что продали квартиру в жилом комплексе «У Троицкого», её площадь составляет 158 квадратных метров. Таким образом, за один «квадрат» новый владелец заплатил 2528 долларов.