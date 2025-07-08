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Самая дорогая квартира продана в Минске за $400 тысяч

  • 8.07.2025, 21:24
  • 1,002
Самая дорогая квартира продана в Минске за $400 тысяч

Она находится в «Доме Чижа».

В Минске самая дорогая квартира продана за 400 тысяч долларов, сообщает площадка недвижимости realt.by.

Так, в июне 2025-го самой дорогой проданной квартирой в белорусской столице стала квартира в районе Троицкого предместья в так называемом «Доме Чижа».

Сообщается, что продали квартиру в жилом комплексе «У Троицкого», её площадь составляет 158 квадратных метров. Таким образом, за один «квадрат» новый владелец заплатил 2528 долларов.

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