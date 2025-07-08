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Буданов доложил Зеленскому о слабых местах России

  • 8.07.2025, 21:32
  • 1,738
Буданов доложил Зеленскому о слабых местах России

Глава украинской разведки выступил с докладом.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов провел доклад для президента Владимира Зеленского.

Об этом Зеленский рассказал здесь в вечернем обращении.

«Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть у России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается — реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена», — рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня также заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги относительно совещания со всеми украинскими послами, которое запланировано на 21 июля.

«Определили четкие задачи дипломатам и некоторые реформаторские шаги в системе Министерства иностранных дел — министр их представит. Готовим ощутимое расширение возможностей украинской дипломатии», — ответил Зеленский.

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