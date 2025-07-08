В одном из городов Беларуси подорожают маршрутки
- 8.07.2025, 22:05
С 10 июля.
Жителей одного из областных центров Беларуси ждет подорожание стоимости проезда в городских маршрутках, пишет tochka.by.
Раньше здесь можно было прокатиться почти по любому маршруту за Br2.
С 10 июля 2025 года в Гродно это можно будет сделать несколько дороже.
«Проезд в городских маршрутных такси перевозчиков ООО «СИДМАЛЭКСПРЕСС», ООО «Фортакс – Экспресс», ООО «Павана», ООО «Неман экспресс сервис», ООО «Экспресс – люкс» города Гродно с 10 июля 2025 дорожает до Br2,3», – сказано в сообщении пресс-службы Гродненского городского оператора пассажирских перевозок.
В первую очередь изменения стоимости коснутся таких городских маршрутов, как 1тк, 2тк, 3тк, 10тк, 11тк 12тк, 17тк, 22тк, 25тк, 35тк, 36тк.
К сожалению, пополнить проездной по старой цене на маршрутку невозможно.