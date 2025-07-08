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Линдси Грэм: Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях против РФ

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  • 8.07.2025, 22:25
Линдси Грэм: Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях против РФ

Сенатор прокомментировал слова Трампа.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о его недовольстве действиями российского диктатора Владимира Путина и возможном введении новых санкций против РФ.

Он сообщил, что Сенат вскоре рассмотрит законопроект, который предусматривает жесткие ограничения не только против России, но и против стран, которые поддерживают ее экономику.

«Президент Трамп метко сказал об играх, в которые играет Путин. Сенат вскоре рассмотрит законопроект о жестких санкциях — не только против России, но и против таких стран, как Китай и Индия, которые покупают российские энергоносители, финансирующие военную машину Путина. Законопроект Сената содержит президентское исключение, чтобы дать президенту Трампу максимальное влияние. Когда речь идет о Путине и тех, кто поддерживает его военную машину, пришло время изменить правила игры», — написал Грэм в соцсети Х.

Ранее Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин говорит «много бреда» и его слова не имеют смысла.

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